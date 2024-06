Rafa Justus impressiona ao mostrar quarto luxuoso na fazenda do pai: Cantinho favorito - Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 09:07 | Atualizado 21/06/2024 09:16

Rio - Rafaella Justus utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (20), para compartilhar detalhes do seu quarto luxuoso na fazenda do pai, o empresário Roberto Justus, e da madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert.



"A pedidos de vocês… meu cantinho favorito na Fazenda", escreveu Rafa na legenda do vídeo. "Sejam bem-vindos ao meu quarto", falou a adolescente, que estava sentada na cama. Em seguida, é mostrado o cômodo com móveis planejados e personalizados de acordo com o gosto da jovem. "Escolhi esse mix de tons terrosos com verde água porque eu acho muito moderno", revelou a filha de Ticiane Pinheiro.