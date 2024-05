Rafaella Justus faz prévia de vestidos para os seus 15 anos - Reprodução / Instagram

Rafaella Justus faz prévia de vestidos para os seus 15 anosReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2024 09:35

Rio - Rafaella Justus, de 14 anos, utilizou os stories do seu Instagram, nesta segunda-feira (20), para mostrar alguns detalhes da prévia do seu vestido da sua festa de 15 anos. A debutante foi ao ateliê de costura acompanhada por sua madrasta Ana Paula Siebert Justus, e apareceu experimentando um vestido curto e outro longo, ambos brancos e cheio de brilhos e pedrarias. "Será um sonho", escreveu a mulher do Roberto Justus, que também compartilhou em suas redes o momento especial.