Publicado 21/05/2024 09:33

Rio - Anitta inicia nesta terça-feira (21) a sequência de shows da turnê mundial chamada "Baile Funk Experience", em solo americano. A primeira apresentação é em Los Angeles, nos Estados Unidos, com ingressos que variam entre $ 80 e $ 325, o que equivale a aproximadamente R$ 400 a R$ 1.600.

cantora já havia dado início à turnê internacional no México no último fim de semana, realizando dois shows em menos de 12 horas. Anitta fará sete shows nos Estados Unidos, entre esta terça (21) e o dia três de junho.

Ela começa por Los Angeles, depois se apresenta em Miami no dia 23, em Orlando no dia 26, em Boston no dia 28, em Chicago no dia 1º de junho, e nos dias dois e três de junho em Nova York. Depois disso, a turnê segue para a Europa.