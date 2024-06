Lívia Andrade promove festa de aniversário - Webert Belicio / Agnews

Publicado 21/06/2024 07:42 | Atualizado 21/06/2024 08:41

Rio - Lívia Andrade celebrou a chegada dos 41 anos em grande estilo, na noite desta quinta-feira (20). A integrante do "Domingão com Huck", da TV Globo, promoveu uma festa na Zona Oeste do Rio, com o tema "Abduzidos", e reuniu amigos famosos e familiares.

Para a comemoração, a apresentadora apostou em um vestido coladinho e com pedrarias, que deixava seu corpo escultural em evidência. Celebridades como Luciano Huck, Lucy Alves, Samuel de Assis, Tati Machado e Amaury Lorenzo estavam entre os convidados da festa.