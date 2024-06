Lupita e Yoyo, adotado por ela durante as filmagens de "Um Lugar Silencioso - Dia Um" - Reprodução / Instagram

Lupita e Yoyo, adotado por ela durante as filmagens de "Um Lugar Silencioso - Dia Um"Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 15:59

Rio - A atriz Lupita Nyong'o teve que superar o medo de gatos, com a ajuda de profissionais, para interpretar a personagem Samira, tutora de Frodo, em "Um Lugar Silencioso - Dia Um". Nesta sexta-feira (21), ela postou foto com o bichinho para divulgar o filme, que será lançado no dia 27 de junho, nos cinemas.

Ela contou sobre a situação em vídeo do Instagram. "Eu acho que gatos são, na verdade, leões pequenos. É como me sinto em relação aos gatos. Bem, é como eu me sentia sobre os gatos antes deste filme. Eu conheci Nico e Schnitzel, os dois gatos que fazem Frodo... E agora, de alguma forma, eu os amo."

A artista sabia que era hora de deixar o medo de lado e abraçar novas possibilidades: "Um querido amigo segurou a minha mão durante todo o processo e me levou para visitar os meus primeiros abrigos de animais". A dupla que dá vida ao felino nas telonas ficou na casa de Lupita por três dias.

"Nunca entendi as pessoas cujos telefones estavam cheios de fotos e vídeos dos seus animais de estimação — agora sou uma delas! Pode parecer que salvei o Yoyo, mas, na verdade, o Yoyo está me salvando", confessou a atriz, agora tutora do próprio pet, Yoyo, adotado durante as filmagens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)