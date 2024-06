Loja da família de Arlindo Cruz no Mercadão de Madureira fecha - Reprodução do Instagram

Loja da família de Arlindo Cruz no Mercadão de Madureira fechaReprodução do Instagram

Publicado 21/06/2024 15:06 | Atualizado 21/06/2024 15:14

Rio - A loja "O Meu Lugar", da família de Arlindo Cruz, encerrou as atividades no Mercadão de Madureira, nesta quarta-feira (19), após dois anos. O anúncio foi feito pela mulher do sambista, Babi Cruz, em uma publicação feita no perfil do estabelecimento. Ela informou que os itens personalizados sobre o cantor, agora, serão vendidos de forma on-line.

fotogaleria

"Ciclos se encerram para que outros iniciem. A partir de hoje (19/06/24) nós não estaremos mais localizados no Mercadão de Madureira. Foram dois anos de muito aprendizado, alegrias e conquistas . Agora seremos uma loja Oon-line, continuaremos entregando para todo o Brasil e estamos prontos para atende-lós. Em breve novidades. Axé família, gratidão a todos os nossos clientes e amigos", diz a legenda.

No mês passado, a família de Arlindo Cruz inaugurou um instituto para preservar o rico legado e acervo do músico. No museu do Instituto Arlindo Cruz, serão expostos figurinos, com mais de trezentas batas, instrumentos, troféus, fios de contas e fotografias, além da promoção de atividades educativas sobre música e cultura popular.

Assista ao vídeo: