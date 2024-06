Cariúcha é apresentadora do Fofocalizando, do SBT - Reprodução/Instagram

Cariúcha é apresentadora do Fofocalizando, do SBTReprodução/Instagram

Publicado 21/06/2024 14:14

Rio - Cariúcha, 33 anos, apresentadora do "Fofocalizando" e jurada do "Programa do Ratinho", está passando por uma cirurgia de emergência, nesta sexta-feira (21), após sofrer com hemorragia e fortes cólicas abdominais. Segundo a assessoria da artista, o procedimento já ultrapassa quatro horas, ainda não terminou e é feito para retirar miomas do útero dela.

fotogaleria

"Ela estava programando fazer essa cirurgia, mas teve que antecipar de urgência. Ela sentia muita dor todos os dias, cólicas", contou o assessor de Cariúcha ao DIA.

Ela deu entrada no Hospital São Luiz, no Morumbi, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (21). Segundo informações obtidas no site oficial da rede D´or, o mioma é considerado um tumor benigno relativamente comum, "que pode surgir no útero da paciente, mais especificamente na estrutura muscular do útero chamado de miométrio. É como se formassem nódulos nesse tecido".

Entre os sintomas mais comuns em pacientes com miomas estão: sangramento menstrual muito intenso e excessivo, peso na pelve, pressão na bexiga; dor na lombar e no abdômen; desconforto e cólicas abdominais; dor ao ter relações sexuais e dificuldade para engravidar.