Bianca Andrade se declara para Anitta após entrevistar e maquiar cantora - Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 17:05 | Atualizado 21/06/2024 17:12

Rio - Nesta sexta-feira (21), Bianca Andrade se declarou e agradeceu a Anitta por ter participado do seu quadro de entrevistas no Instagram. O "No Corre da Make", tem a proposta de entrevistar mulheres com a vida corrida, enquanto as maquiam. O programa foi gravado no jatinho da cantora, que estava indo para um show da cantora da turnê "Funk Generation" em Buenos Aires.

A ex-BBB abriu um álbum de fotos ao lado da cantora e se emocinou: "Esse momento foi uma injeção de motivação inexplicável que eu vou levar pra vida. Por um momento eu pensei: 'Bianca do céu pq tu tem essas coragens na vida hein? E se ela disser não? E se ela disser sim? E se não der certo? Você é louca!'", escreveu.



"Mas quando eu estava ali, vendo de perto a maior cantora do nosso país fazendo um show internacional, pulando, suando e sendo feliz no palco usando a minha maquiagem, eu pensei quietinha comigo: 'é, Biazinha, você sabe que venceu. Parabéns por ser corajosa', continuou Bianca Andrade, que lançou recentemente novos produtos de sua marca independente de maquiagem "Boca Rosa".



"Claro que passa um filme na cabeça. Aquela menina da maré sempre viu a Anitta como um símbolo feminino de força, inteligência e determinação, então estar maquiando ela hoje tbm é como dar um abraço naquela menina e dizer: você é capaz de viver tudo aquilo que se prometeu", disse.



Confira a entrevista: