Péricles publica imagens do casamento do filho - Reprodução do Instagram

Péricles publica imagens do casamento do filhoReprodução do Instagram

Publicado 21/06/2024 14:24 | Atualizado 21/06/2024 14:25

Rio - Péricles, de 54 anos, compartilhou com os fãs, nesta sexta-feira (21), algumas fotos do casamento do filho Lucas Morato com Sarah Vandekolken. Em uma das imagens, o cantor aparece ao lado da mulher, Lidiane Faria, da filha Maria Helena e dos noivos. Na publicação feita no Instagram, o artista ainda falou sobre a emoção de ver o herdeiro formar sua família e disse que se sente realizado.

fotogaleria

"E chegou o grande dia, o meu menino está formando a sua própria família. Que orgulho ver que ele é um homem íntegro, responsável e que agora vai voar junto a Sarah Vandekolken, a construir o seu próprio ninho. Que Deus proteja essa sua nova jornada meu filho, que vocês possam sempre colocar Ele em primeiro lugar, busquem as suas palavras quando tudo parecer sem solução, sejam gratos por tudo o que acontecer e como falei ontem, orem, nunca esqueçam de orar para manter essa relação sempre livre de todo mal", afirmou Péricles.



"Estou muito feliz e realizado por viver essa emoção de ver meu filho no altar, estou com a sensação de dever cumprido, entreguei um cidadão de bem ao mundo. Te amo muito, Lucas, e saiba que estarei sempre aqui, como diz a música, meu coração é o seu lugar. Vida longa para essa família que está se formando a partir de agora. Deus os abençoe com muitas bençãos e tudo de melhor, hoje e sempre", desejou.