Taylor Swift se desespera ao não conseguir usar extintor de incêndioReprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 17:20

Rio - Taylor Swift protagonizou uma cena inusitada nas redes sociais, nesta sexta-feira (21). Em uma publicação compartilhada pela cantora Gracie Abrams, a loirinha surge desesperada ao apagar um pequeno incêndio na cozinha de sua casa com um extintor.

No vídeo, não dá para ter ideia do que estava pegando fogo. Na publicação, que contém dois vídeos, as cantoras aparecem compondo uma música e, em seguida, Taylor aprendendo a usar o extintor de incêndio. "O que eu faço com isso", perguntou ela com o equipamento na mão.

"Eu cortei isso com a faca [o lacre do extintor]. Acho que vamos morrer", se desesperou a cantora, que teve dificuldades para manusear o equipamento: "Eu não sei. Vadi!*". Ao conseguir finalmente apagar o fogo, a artista lamentou: "Nossas bolsas já eram. E meus sapatos. E o cômodo inteiro, eu acho", brincou ela. "Agora sabemos usar um extintor", brincou Gracie na legenda do post.

Com a movimentação, Gracie mostrou que até o gato da Taylor, Benjamin Button, apareceu na cozinha para checar o que estava acontecendo.