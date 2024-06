Sasha Meneghel e João Lucas curtindo passeio no Japão - Reprodução / Instagram

Sasha Meneghel e João Lucas curtindo passeio no JapãoReprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 15:46

Rio - Sasha Meneghel, 25 anos, compartilhou no seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira (21), fotos do passeio por Kyoto, no Japão. A modelo viajou com o marido João Lucas, 34, para o país asiático.

"Meu primeiro dia em Kyoto", disse a filha da apresentadora Xuxa.



O casal visitou lugares com paisagens, além de restaurantes, lojas diversas e também fez um tour pelas ruas do condado onde estão hospedados.

fotogaleria



Os mais de 8 milhões de seguidores, fizeram seus elogios, um deles foi o pai Luciano Szafir, "Se quiser saber o que é, cola e traduz". A atriz Fabiana Karla também deixou o seu recado. "Amo"Sugoi desu", brincou. "Pabllo Vittar disse: "Linda".



Sasha e João completaram três anos de casados e ambos estão sempre se declarando nas redes sociais. Os mais de 8 milhões de seguidores, fizeram seus elogios, um deles foi o pai Luciano Szafir, "Se quiser saber o que é, cola e traduz". A atriz Fabiana Karla também deixou o seu recado. "Amo"Sugoi desu", brincou. "Pabllo Vittar disse: "Linda".Sasha e João completaram três anos de casados e ambos estão sempre se declarando nas redes sociais.