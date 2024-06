Will Smith - Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 20:04 | Atualizado 21/06/2024 20:22

Rio - Will Smith, de 55 anos, compartilhou nesta sexta-feira (21) mais uma vez um conteúdo brasileiro em suas redes sociais. Desta vez, o artista publicou um vídeo de uma batalha de rap entre duas garotas e enalteceu o trabalho delas.

Nos comentários, internautas brasileiros celebraram e se divertiram com o post. "Sei lá, véi! O jeito que Will ama o Brasil é diferente", disse um fã. "Imagina só quando elas verem a publicação dele e a marcação", falou outro. "Quer que providenciamos um CPF e uma carteirinha do SUS??? Tá muito brasileiro", acrescentou mais um. "Os gringos descobriram que são os brasileiros que dão o maior engajamento", declarou o usuário.Esta não é a primeira vez que Will publica conteúdos brasileiros. No início do mês, ele postou um meme de uma influenciadora de 88 anos que fingia que foi atropelada no meio da rua. "Os motoristas no Brasil são inacreditáveis!", brincou ele.