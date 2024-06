Will Smith compartilha meme brasileiro e diverte internautas - Reprodução / Instagram

Will Smith compartilha meme brasileiro e diverte internautas Reprodução / Instagram

Publicado 10/06/2024 18:09 | Atualizado 10/06/2024 18:10

Rio - Will Smith surpreendeu seus seguidores, nesta segunda-feira (10) ao compartilhar um meme da Vovó Maria, influenciadora brasileira. No Instagram, o astro de "Bad Boys" publicou um vídeo da mulher de 88 anos fingindo ser atropelada no meio da rua.

fotogaleria

"Os motoristas no Brasil são inacreditáveis!", brincou ele na legenda da publicação. Maria tem 5,4 milhões de seguidores no Instagram e 4,4 milhões no TikTok.



Não é a primeira vez que o ator nota os fãs brasileiros, na última quinta-feira (6), Will se divertiu ao compartilhar um vídeo criado por um fã brasileiro conhecido como Will Baiano, simulando a presença do artista em um ponto de ônibus na Bahia. "Os motoristas no Brasil são inacreditáveis!", brincou ele na legenda da publicação. Maria tem 5,4 milhões de seguidores no Instagram e 4,4 milhões no TikTok.Não é a primeira vez que o ator nota os fãs brasileiros, na última quinta-feira (6), Will se divertiu ao compartilhar um vídeo criado por um fã brasileiro conhecido como Will Baiano, simulando a presença do artista em um ponto de ônibus na Bahia.

Confira: