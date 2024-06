Sabrina Boing Boing sobe série de stories ao falar com seguidores - Reprodução

Sabrina Boing Boing sobe série de stories ao falar com seguidoresReprodução

Publicado 10/06/2024 17:49

Rio - A produtora de conteúdo adulto Sabrina Boing Boing revelou, em conversa com os seguidores pelos stories do Instagram, que já recebeu propostas com quantias altíssimas para serviços como acompanhante, mas recusou todas: "Nem tudo é dinheiro".

"Não sou acompanhante, não adianta mandar 200 mensagens com ofertas. Recebo propostas variando de R$ 10 a R$ 10 mil, e já recebi uma de 50 mil dólares. Tudo o que falo, posso provar. Só porque trabalho com conteúdo sensual, não significa que estou disposta a fazer tudo", disse a tatuadora.

A musa também atua como DJ Reprodução / Instagram

Ela recentemente expressou desejo de reduzir parte dos seis litros de silicone dos seios: "Nem tudo é sobre dinheiro. Entendam que, de mim, Sabrina, o máximo que vocês vão ter é aquilo que já está disponível. Se gostarem, aproveitem. Se não, há milhares de outras opções por aí. Cada um tem seu próprio caminho".

Ao ressaltar que "os sites de conteúdo adulto viraram classificados de acompanhantes", Sabrina reiterou não fazer nenhum tipo de programa e que produzir conteúdo adulto para plataformas como OnlyFans não significa que ela quer se prostituir.