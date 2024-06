Viih Tube - Reprodução / Instagram

Publicado 10/06/2024 17:26

Rio - Viih Tube, de 23 anos, conversou com seus seguidores através do Stories no Instagram, nesta segunda-feira (10) e respondeu às dúvidas sobre a sua segunda gravidez. A influenciadora revelou que não pretende engravidar novamente e só terá mais filhos se forem adotados.