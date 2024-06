Zezé Di Camargo prestigia Graciele Lacerda em São Paulo - Araujo / Ag. News

Publicado 10/06/2024 17:12 | Atualizado 10/06/2024 17:15

Rio - Graciele Lacerda explicou por que Zezé di Camargo e Luciano não aparecem mais juntos em momentos com a família. A pergunta foi feita por uma seguidora da influenciadora nesta segunda-feira (10).

"É só uma pergunta, não se ofenda, mas o Luciano nunca tá junto ao Zezé ,nem Zezé ao Luciano a não ser nos shows, tem algum motivo sem que seja a distância?", questionou.

"Fora os shows cada um tem sua vida. E precisamos respeitar as particularidades de cada um", respondeu aa mulher do sertanejo.

Um perfil comentou culpando Flávia Camargo, mulher de Luciano, sobre o afastamento dos irmãos. "Na verdade todos sabemos que a esposa do Luciano não gosta da família do marido, somente da dela, cristã arrogante que a sogra tem que aturar por conta do filho...Olha diferença da humildade dessa moça, e por isso que o evangelho tá queimado, por pessoas que não amam o próximo, ou seja, não vivem o que pregam!", disse. A mensagem teve mais de 85 curtidas.

Recentemente, Luciano anunciou sua estreia oficial na música gospel com lançamento do clipe da música "Terra Fértil" em um cinema da Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Graciele Lacerda recebeu os comentários em uma sequência de fotos de lembranças, que incluíam os sogros, Francisco, que morreu aos 80 anos em 2020, e Helena. Irmã de Zezé e Luciano, Marlene Camargo escreveu: "Cunhada me emocionei muito agora, saudades muitas lembranças boas , isso não tem preço. Obrigada pelo carinho que você tem por nós!", disse.