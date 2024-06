Ana Hickmann e Edu Guedes vão morar juntos - Reprodução do Instagram

Publicado 10/06/2024 14:03

Rio - Ana Hickmann, 43 anos, e Edu Guedes, de 50, vão morar juntinhos. O casal anunciou a novidade no Instagram, nesta segunda-feira (10), e mostrou a futura casa dos dois. No vídeo, eles aparecem em frente ao imóvel, com um estilo rústico, e exibem alguns ambientes da mansão, que está em reforma. Os artistas ainda avisaram que os primeiros eletrônicos já chegaram, como televisão e speaker (alto-falante).

"Sejam muito bem-vindos à nossa futura casa! Em breve ela estará cheia de amor, de histórias, e criaremos juntos memórias para uma vida toda. Os primeiros eletrônicos já chegaram. Não vejo a hora de ver todos os ambientes prontos!!! Estamos realizando um sonho", diz a legenda da publicação conjunta.

Ana e Edu assumiram o namoro em março deste ano e desde então compartilham alguns momentos do casal com os fãs nas redes sociais. Os rumores de que os dois estavam juntos tiveram início após a apresentadora se divorciar do ex-marido, Alexandre Côrrea, no ano passado. O relacionamento chegou ao fim depois dela ser agredida pelo empresário dentro da própria casa, em novembro.