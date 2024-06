Rita Lee e Roberto de Carvalho - Reprodução do Instagram

Publicado 10/06/2024 11:12 | Atualizado 10/06/2024 11:17

Rio - No clima do Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira (12), o cantor Roberto de Carvalho presenteou os fãs da eterna Rita Lee com o lançamento de uma música e clipe inéditos gravados ao lado da sua eterna namorada. A cantora morreu no ano passado, vítima de um câncer de pulmão.



"Muitas tardes a gente sentava aqui e ficava escutando o barulho das águas e conversando. Inclusive, no clipe tem um momento que a Rita vem nadando aqui", relembrou Roberto, durante entrevista ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo (9).

A canção "Volare", que já foi gravada por grandes nomes da música no mundo inteiro, agora ganha ritmo de bossa nova na voz de Rita Lee.

No Instagram de Roberto, há um único vídeo caseiro da artista em estúdio gravando o hit. Essa música inédita da Rita faz parte de um enorme baú de memórias que a própria cantora deixou para ser entregue ao público depois da sua partida.

"A metáfora da letra e do clipe é como se a Rita estivesse voando aqui. Como se tivesse, não, porque ela está. Ela está aqui nesse exato momento. A gente que não pode ver, mas pode sentir", ressaltou o músico.

A canção já está disponível nas plataformas de streaming de música e clipe pode ser visto no YouTube e outras ferramentas de vídeos online.