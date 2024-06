Gabi Luthai na época da gravidez - Reprodução

Publicado 10/06/2024 18:39

Rio - No Instagram, Gabi Luthai mostrou o corpo para os seguidores na segunda-feira (10), com um antes e depois da gravidez de Pietro, filho dela com Teo Teló, irmão do sertanejo Michel Teló, além de comentários sobre os sintomas pós-parto.

"Eu tenho uma bela flacidez porque a minha barriga realmente ficou bem grande. Temos flacidez e um pouquinho de gordura também. Até minha escoliose ficou um pouquinho mais ressaltada, antes dava pra ver, mas não tanto", iniciou.

Antes e depois de Gabi Luthai Reprodução / Instagram

Por um lado, a cantora lamentou as diferenças no puerpério, e por outro, ressaltou a naturalidade do processo: "Eu tô mais larga do que costumava ser. Parece que não, mas eu sempre fui muito estreita e, quando engravidei, tava no meu melhor corpo. Ainda não voltei e está tudo bem. Ganhei quase 14 quilos, o que basicamente dá tipo 30% do meu peso e eu sou uma pessoa baixinha".

Gabi Luthai também fez declarações sobre a importância da paciência nessa fase: "O ponto é que meu filho não tem nem dois meses de vida. Eu olho pra mim todos os dias e falo 'nossa, já diminuiu bem'. Ainda tô com a diástase, mas falo 'poxa, que bom que tô voltando'. Quando eu parar de amamentar, vou fazer um plano alimentar, vou treinar mais pesado. Por hora, é um corpo que gerou uma vida".

Depois de falar sobre o que está sentindo, ela pediu por "Mais amor e gentileza, menos comparação e frustração". Nos stories, ela respondeu perguntas de seguidores e revelou a ajuda da mãe, que está na casa dela, e detalhou a amamentação do filho.