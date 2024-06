Carlos Alberto de Nóbrega comenta saída de Eliana do SBT - Reprodução / Instagram

Publicado 10/06/2024 16:47

Rio - Com uma longa história no SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, conhece muito bem os corredores da emissora. O humorista, dono do programa "A Praça é Nossa", abriu o jogo e falou sobre a saída de Eliana da TV de Silvio Santos, dando a entender que a apresentadora não renovou contrato por atritos.

Em entrevista à "Folha de São Paulo", Carlos Alberto falou sobre o fim do contrato de Eliana com o SBT. "É uma pena. Ela saiu por motivos sobre os quais tinha razão. Eu faria a mesma coisa. Sempre falei para o Silvio que por dinheiro eu não sairia do SBT, mas se pisassem no meu pé, sim", afirmou ele.

Sobre o futuro da apresentadora, o humorista revelou que o caminho ainda está livre, mas não deixou de lado um possível contrato com a TV Globo. "Eliana não vai para a Globo ainda, isso eu garanto. Somos amigos. Ela está estudando as possibilidades. Para a Record é que não vai. Nem para a Band", contou.

O último programa de Eliana no SBT vai ao ar em 30 de junho, encerrando oficialmente o vínculo da apresentadora com a emissora após 15 anos.

Humorista critica TV Globo e saída de Marcius Melhem

Sem papas na língua, Carlos Alberto teceu duras críticas às escolhas editoriais da TV Globo e ainda falou sobre a saída de Marcius Melhem, após ser acusado de assédio sexual. Segundo o humorista, a emissora está "indo para um caminho horrível". "Fazer uma pessoa rir é muito difícil. O humor da 'Praça' vai acabar. A Globo, com essa maldita mania de ser radical, está preocupada em mostrar um Brasil triste. Agora só fazem seriados violentos, com estupros. Chega o que a gente vê na rua", afirmou.

Por outro lado, Carlos Alberto elogiou o trabalho que Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, vem fazendo à frente da emissora desde o ano passado. "Daniela quer a juventude, os influenciadores, e está pagando caro, porque a audiência cai. Mas pelo menos há uma qualidade: ela está tentando. Seria péssimo se continuasse com a política do pai. A troca foi muito rápida, mas necessária. Tinha que dar uma sacudida", falou ele, que citou a adesão do programa "Sabadou com Virginia" à grade da programação. "Daniela tem que pegar essa Virginia e botar a cara para bater. Se está dando três pontos de audiência, depois vai dar cinco ou seis", disse.

Carlos Alberto fala saudade de Silvio Santos

Carlos Alberto falou ainda sobre a falta que sente de seu chefe e amigo Silvio Santos. Ele revelou que não o vê há três anos. O dono da emissora está afastado das câmeras há dois anos. "Meu carro ficava ao lado do dele no SBT. Era o meu, o dele e o da Hebe, que nunca ia. Quando chego e vejo aquela vaga vazia, me bate uma saudade", afirmou.