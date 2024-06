Pedro Scooby - Divulgação

Publicado 11/06/2024 18:46

Rio - Pedro Scooby vai ser homenageado com a Medalha Tiradentes, maior honraria da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que foi aprovada nesta terça-feira (11), após o surfista salvar diversas vidas nas enchentes do Rio Grande do Sul com trabalho voluntário no mês passado.

A concessão foi proposta pelo deputado Filippe Poubel. "Pedro Scooby deu uma demonstração gigante de humanidade e empatia. Merece todo o nosso reconhecimento e aplausos", destacou o político, que também apresentou proposta de Medalha Tiradentes ao surfista Lucas Chumbo pela atuação junto com Scooby. A Alerj deve apreciar na próxima semana essa proposição.

Scooby viajou no começo de maio com um grupo de surfistas especializados em ondas gigantes, incluindo o ex-participante do BBB Lucas Chumbo, com jet skis e equipamentos de resgate. "Com tantos anos de surfe e ondas gigantes a gente tem especialidade de resgate, primeiros socorros e coisas assim. Fizemos muitos cursos e já demos cursos, então estou à disposição", disse na época.