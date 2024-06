Monique Evans posta cliques com Cacá Werneck em Paris - Reprodução

Publicado 11/06/2024 16:55

Rio - Monique Evans e Cacá Werneck estão aproveitando uns dias em Paris, na França. Em seu Instagram, a modelo compartilhou, nesta terça-feira (11), alguns cliques da viagem ao lado da amada, com quem oficializou a união no mês passado.

"Resumo do primeiro dia em Paris. Demais! Com meu amor, Cacá Werneck, nora, Lucia, e aniversariante, minha netinha Valentina", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, as duas foram bastante elogiadas. "Lindas. Divirtam-se muito por aí", afirmou uma seguidora. "Meus amores, perfeitas", disse outra. "Aproveitem! Estou amando acompanhar vocês viajando juntas", declarou uma internauta.

Nos stories, Monique não escondeu a animação com a viagem. "Muito emocianada, gente. Há quantos anos eu não vinha a Paris e não ando de metrô em Paris", ressaltou. A modelo se casou com Cacá em maio, em uma cerimônia no Rio. Elas estavam juntas há nove anos.