Rio - Maria Guilhermina, 2 anos, filha de Juliano e Leticia Cazarré, recebeu alta do hospital nesta terça-feira (11). A menina estava internada após apresentar uma "dessaturação", que é uma queda da taxa de oxigênio sanguíneo, que provocou esforço respiratório e febre.



Antes de deixar o hospital,ela passou por um procedimento de troca da cânula de traqueostomia. “Ontem à noite ela se decalunou acidentalmente, a sorte é que a gente estava com a técnica lá, a Vitória, que é muito querida e Guilhermina ama muito e conhece bem. Ela já esteve em duas decalunações aqui, uma delas foi eu que decalunei”, contou a stylist.

A bebê nasceu com uma doença congênita rara no coração chamada anomalia de Ebstein, que afeta a válvula tricúspide do coração. Apesar da pouca idade, ela já passou por cirurgias cardíacas nos últimos anos e faz tratamento intensivo em casa com ajuda de enfermeiras e fisioterapia.

Guilhermina é a quinta filha de Juliano e Letícia, que são pais de Vicente, Inacio, Gaspar, Maria Madalena e Estevão.