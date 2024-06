Titi Müller e o filho Benjamin completando 4 anos de idade - Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 11:11 | Atualizado 11/06/2024 11:14

Rio - Titi Müller, de 37 anos, comemorou, nesta terça-feira (11), o aniversário de 4 anos do seu filho Benjamin. A apresentadora publicou nas suas redes sociais uma homenagem ao filho, fruto do relacionamento com o músico Tomas Bertoni.



Umas das postagens mostra uma decoração de festa, com balões, doces, salgados e um bolo. "Há 4 anos descobri que o coração é um músculo elástico que se expande mais e mais e não tem tempo nem espaço que dê conta de tanto amor. Que aventura que é poder te conduzir nessa jornada, celebrando cada potência e driblando juntos as dificuldades. Que sorte que temos um ao outro, feliz vida, meu pequeno", disse a apresentadora.

Amigos de Titi deixaram seus comentários parabenizando o menino. "Amiga querida é muita felicidade junta, Deus abençoe sempre assim todos os dias. Bom te ver bem". "Parabéns, amorecos, muita saúde e alegrias sempre no caminho”. "O Benja é tão expressivo em sorriso; pensando com minha “mente autista” e lembrando da minha infância, ele deve se sentir tão, mas tão seguro e liberto com você”



Titi Müller ficou conhecida por ter sido VJ da MTV Brasil entre 2009 e 2013. Ela também apresentou programas como o "Verão MTV", "Viva! MTV", "MTV Sem Vergonha", "Mochilão MTV" e "Acesso MTV", ao lado de MariMoon.