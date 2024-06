Renata Vasconcellos e Lanza Mazza - Reprodução / Instagram

Renata Vasconcellos e Lanza MazzaReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2024 10:57

Rio - A jornalista Renata Vasconcellos completou 52 anos, nesta segunda-feira (10), e compartilhou no Instagram um registro ao lado da irmã gêmea, a estilista Lanza Mazza. A semelhança entre as duas surpreendeu os internautas.



"Pra sempre", escreveu a apresentadora do Jornal Nacional, da TV Globo, na legenda da foto onde as irmãs aparecem combinando, com roupas azul-marinho e bolsas grandes.



Nos comentários da publicação, famosos e internautas as parabenizaram e também mostraram surpresa com a similaridade das gêmeas. "Parabéns duplo pra vocês", desejou Fátima Bernardes. "Feliz aniversário para essas duas mulheres espetaculares!!!", disse uma seguidora. "A pergunta de milhões: quem é Renata das duas? Impressionante a semelhança", opinou um usuário das redes sociais. "Realmente não sei quem é a Renata. Kkk", disparou outro seguidor.