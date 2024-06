Reynaldo Gianecchini rebate críticas sobre vídeo dançando - Reprodução

Publicado 11/06/2024 22:30

Rio - Reynaldo Gianecchini participou, nesta terça-feira (11), do podcast "PodDelas", apresentado por Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta no Youtube. No papo, o ator, que está em cartaz com o musical "Priscilla, a Rainha do Deserto", falou sobre o processo para viver uma dragqueen no teatro e rebateu as críticas que recebeu após compartilhar um vídeo dançando de salto alto nos bastidores do espetáculo

"Eu postei esses dias um vídeo que deu meio que uma viralizada. Aquelas eram as minhas primeiras aulas, que eu estava pegando um monte de referência de um monte de coisa. Até depois criou-se uma polêmica que eu estava fazendo Vogue, eu não estava fazendo a arte Vogue, que o pessoal do Ballroom faz maravilhosamente bem. Na verdade, era um apanhado de várias referências do jazz, do clássico", disse.

"E aí eu quis mostrar porque é tão louco o processo, né? Eu gosto de mostrar as vezes o que tem por trás porque as pessoas não imaginam o tanto que você ralou para estar lá. As pessoas amam criticar mas nunca sabem também direito o tanto que foi de suor e lágrimas no seu processo", afirmou.

Na quinta-feira (6), a dançarina Makayla Sabino, que faz parte do ballet da cantora IZA, rasgou o verbo e detonou o vídeo em que Reynaldo Gianecchini aparece ensaiando Vogue para o musical . "Me entristece muito ver pessoas comentando e incentivando algo que está errado. Não está errado ele [Gianecchini] querer aprender, não está errado ele estudar, mas está errada a forma com que aconteceu", pontuou.

Em seguida, ela complementou:"A pessoa que 'deu aula' para ele ou que 'montou' aquelas sequência ou algo do tipo, não sabe absolutamente nada da cultura ballroom, não sabe que a Madonna foi uma pessoa que se apropriou da cultura, ela não somou com a cultura, ela se apropriou da cultura. É é muito ruim ver isso sendo compartilhado de forma positiva".