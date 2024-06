Reynaldo Gianecchini performa Vogue e impressiona internautas - Reprodução

Publicado 06/06/2024 15:49

Rio - Reynaldo Gianecchini impressionou os seguidores, nesta quinta-feira (6), ao publicar um vídeo performando Vogue. Em seu Instagram, o ator, que vive uma drag queen no teatro com a peça "Priscilla, A Rainha do Deserto" , compartilhou um registro dos bastidores dançando de salto alto e aproveitou para falar sobre os desafios do papel.

"É Vogue que vcs querem? Tbt das minhas primeiras aulas e coreografia com a mestra Mari Barros, que é a coreógrafa de 'Priscilla, A Rainha do Deserto'. Fazer uma drag tem sido um desafio gigante e que bom poder contar com tantos profissionais incríveis! Venham ver, está muito lindo tudo", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, a performance de Gianecchini foi bastante elogiada. "Maravilhoso", afirmou Paolla Oliveira. "Uau", disse Sandy. "Sensacional", declarou Ivete Sangalo. "Meu Deus! Que maravilhoso", ressaltou Claudia Leitte. "Você é incrível", pontuou um seguidor. "Arrasa muito", opinou outro.

Confira:

O musical "Priscilla, a Rainha do Deserto", estreia nesta quinta-feira (7), no Teatro Bradesco, em São Paulo, e fica em cartaz até o dia 1º de setembro. A peça ainda conta com Diego Martins, Verónica Valenttino e Wallie Ruy no elenco.

Entenda o que é Vogue

O estilo de dança marcado por "caras e bocas" é um movimento de reafirmação de identidade de gêneros e sexualidade. Ele teve origem nas comunidades LGBTQI+, negra, latina e periférica dos Estados Unidos e ganhou popularidade nos anos 90, com a música e clipe "Vogue", da Madonna.