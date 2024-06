Ludmilla celebra o sucesso do Numanice - Reprodução

Ludmilla celebra o sucesso do NumaniceReprodução

Publicado 06/06/2024 16:38

Rio - Ludmilla abriu as vendas para sua nova turnê, "Numanice #3", nesta quinta-feira (6), e os ingressos para as apresentações de São Paulo esgotaram em 30 minutos. Provando que é um sucesso, o site registrou um pico de 38 mil pessoas na fila simultaneamente para adquirir as entradas.

fotogaleria

A cantora vai passar por 19 cidades do Brasil, além de Miami, nos Estados Unidos, e Lisboa, em Portugal. A estreia será em Salvador, com shows programados para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belém, Curitiba, Florianópolis, Natal e Brasília, entre outras.