Lucas Lima na prémiere de Divertidamente 2 no São João da Thay - Leo Franco/ Agnews

Lucas Lima na prémiere de Divertidamente 2 no São João da ThayLeo Franco/ Agnews

Publicado 06/06/2024 20:05 | Atualizado 06/06/2024 23:11

São Luís - Sensação do "São João da Thay", Lucas Lima tem chamado a atenção dos internautas pela sua alegria no evento, que começou em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. Nesta quinta-feira (6), o cantor participou da prémiere de "Divertidamente 2", promovida pela festa, em São Luís do Maranhão, e negou que seu comportamento tenha tido influência de sua ex-mulher, Sandy, que é mais reservada, além de não esconder o incômodo com a comparação.

fotogaleria

"As pessoas procuram ter algum antes e depois, procuram ter um antagonismo. Me incomoda profundamente, ainda mais quando usam isso para atacar ela que simplesmente é a pessoa que mais me empurrou para frente na minha vida para que eu fosse uma pessoa melhor, só me alimentou. Então, eu fico bastante ofendido com isso, mas não tem muito o que fazer, está fora do nosso controle. As pessoas podem fazer as fantasias que elas quiserem", disse

Sandy e Lucas foram casados por 15 anos e anunciaram o fim do relacionamento em setembro do ano passado. Agora solteiro, o cantor revelou o que mais tem curtido fazer. "Eu tenho ido para o cinema, eu tenho feito muito café, eu tenho ido para a praia, curtindo, me divertindo muito. Mas como sempre, né? As pessoas acham que muda muita coisa, não muda tanta coisa assim", relatou.

Sobre o sucesso que tem feito no evento por causa de sua animação, Lucas declarou: "Eu sou uma pessoa alegre para caramba e gosto de me divertir desde sempre. Então, eu tenho acompanhado as pessoas falando: 'nossa, como está diferente'. Não estou, não. É que agora as pessoas estão prestando mais atenção, mas daqui a pouco passa também".

O cantor, então, não escondeu a felicidade de estar no local. "É muito difícil não ficar feliz em uma festa tão incrível que a Thay proporcionou para a gente. Está sendo uma honra participar disso porque é muito mais do que uma festa, é a celebração da cultura do Maranhão, as belezas daqui, fora as doações. Me dá muita honra participar de um evento como esse", afirmou.

* A repórter viajou a convite da organização do evento.