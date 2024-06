Luan Pereira celebra parceria musical com Luan Santana - Divulgação/ Rodolfo Magalhães

Luan Pereira celebra parceria musical com Luan SantanaDivulgação/ Rodolfo Magalhães

Publicado 06/06/2024 22:12

Rio - Luan Pereira foi convidado por Luan Santana para participar da música "Eu Sou Sentimento, que lançou nesta quinta-feira (6), em todas as plataformas digitais. Sem esconder a emoção, o dono do hit "Dentro da Hilux" celebrou o convite e revelou ser fã do sertanejo.

"Dois anos atrás eu estava em frente à minha casa fazendo covers da música dele. Aí hoje ele me chama para gravar uma música. Deus é maravilhoso demais, Deus é muito bom", disse. A música sela a união entre o sertanejo pop romântico, representado pelo anfitrião, e do agronejo, vertente mais recente, do qual o convidado é sucesso.

Já o videoclipe da música estará disponível no Youtube nesta sexta-feira (7). "Eu Sou Sentimento" embarca em uma trilha à parte de Luan City, projeto que Luan Santana vem dedicando seu repertório nos últimos dois anos.