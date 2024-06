ViihTube atualiza seguidores sobre status de saúde de Ravi - Reprodução

Publicado 06/06/2024 20:58 | Atualizado 06/06/2024 21:24

Rio - A ex-BBB Viih Tube informou aos fãs, na quinta-feira (6), que sofreu descolamento de placenta. Apesar do susto, a influenciadora avisou que o bebê Ravi está bem. Ela não precisa de repouso absoluto, mas passa por algumas restrições.

"Não posso pegar peso, ter relação sexual, pegar avião, entre outras coisas. Mas pelo menos posso andar, é até bom me movimentar. Mas é uma vida muito leve. Não posso fazer evento, fazer horas de evento", explicou Viih.

Contente, a mãe de Ravi falou que ele está "crescendo igual um touro", inclusive com um peso acima da média, maior que o da irmã no mesmo período: "Deve ser por causa do Eliezer. Para quem nunca viu ele pessoalmente, ele tem mais de 1,90 metros (de altura), tem um tronco muito grande".