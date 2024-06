Preta Gil é internada com infecção urinária gerada por um cálculo renal - Reprodução/Instagram

Publicado 07/06/2024 20:43 | Atualizado 07/06/2024 20:58

Rio - Preta Gil precisou ser internada para tratar uma infecção urinária gerada por um cálculo renal, nesta sexta-feira (7). Devido ao problema de saúde, a cantora precisou cancelar a participação que faria no primeiro dia do São João da Thay . De acordo com o hospital, a artista está bem.