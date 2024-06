Chiquinho Scarpa se explica sobre fala polêmica - Reprodução / YouTube

Publicado 07/06/2024 17:23

Rio - Chiquinho Scarpa usou as redes sociais para se pronunciar sobre sua recente fala polêmica sobre não gostar de pobres, nesta sexta-feira (7). No Instagram, o empresário explicou que interpretou um personagem no podcast "Festa da Firma", apresentado por Wellington Muniz, o Ceará.

"O podcast é um programa de humor, onde há representações. Lamento muito pelo transtorno e pelas interpretações sobre o 'personagem' que atuei durante a entrevista. Nunca fiz distinção entre as pessoas, sempre tratei todos com muito respeito! Há anos tenho uma vida pública e quem me conhece sabe!", escreveu ele na legenda da publicação

Nos comentários, as opiniões dos internautas ficaram divididas. "Você tem um coração de ouro! Não tem espaço para odiar ninguém", escreveu um perfil. "Quem te conhece sabe que não passou apenas de uma brincadeira em um podcast", disse outro. "Certas coisas você não deve falar nem por brincadeira", opinou um terceiro.



Fala polêmica viralizou nas redes