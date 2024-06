Preta Gil cancela participação no São João da Thay por questões de saúde - Reprodução

Publicado 07/06/2024 19:15 | Atualizado 07/06/2024 19:44

São Luís - Preta Gil cancelou a participação que faria no "São João da Thay", evento que acontece nesta sexta (7) e sábado (8) em São Luís do Maranhão. A cantora era uma das principais atrações do projeto que, segundo a organizadora Thaynara OG, foi uma das idealizadoras.

O anúncio foi feito no Instagram do festival. "A participação da Preta Gil não poderá acontecer conforme o previsto por questões de saúde. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos a compreensão de todos", disse a nota. Na mesma publicação foi informado que o show de Taty Girl também foi cancelado por motivos de logística.



Procurada, a assessoria de Preta Gil não se manifestou até o fechamento desta matéria. A artista venceu um câncer no intestino em dezembro de 2023. Durante o tratamento, a artista precisou passar por tratamentos com quimioterapia, radioterapia e intervenções cirúrgicas para remover o tumor.

