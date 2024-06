Zé Felipe, Virginia Fonseca e os filhos - Reprodução / Instagram

Zé Felipe, Virginia Fonseca e os filhosReprodução / Instagram

Publicado 07/06/2024 18:08 | Atualizado 07/06/2024 18:18

Rio - Virginia Fonseca falou em seu Instagram, nesta sexta-feira (7), sobre a ansiedade de se mudar logo com Zé Felipe para a mansão de 7 mil m², que fica em Goiânia. O novo lar conta com sete suítes, salão de beleza, piscina com pedras naturais e muito mais.



fotogaleria

"Ansiosa! Que Deus abençoe! Chega 2025, mas para chegar julho...", ironizou. "Não estou nem acreditando que mês que vem a gente já muda pra casa nova. Mais de dois anos em obra e, se Deus quiser, mês que vem estamos morando lá. Ansiosa não, além!", completou Virginia.

O quarto de Virginia e Zé Felipe tem dois banheiros e closet gigante para abrigar a coleção de roupas grifadas da empresária. Rochas naturais foram escolhidas para toda a área molhada. Já os banheiros de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um, filhas do casal, são em pedra em tons de rosa, combinando com os quartos. O do caçula, José Leonardo, que ainda não nasceu, é em tom azulado. A mansão tem elevador, estúdio de gravação, cinema, biblioteca e brinquedoteca para as crianças.

Para os momentos relax, uma piscina de 100 m², toda em pedra natural, já está pronta e vai contar com um telão gigante. Ainda no quesito lazer, Virginia e sua família terão sauna, lareira, academia, ofurô e até um salão de beleza.



Além da construção em Goiás, os dois também compraram uma nova casa de praia, localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no mesmo condomínio da mansão de Neymar Jr.