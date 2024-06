Thiago Nigro se declara para Maíra Cardi - Reprodução

Thiago Nigro se declara para Maíra CardiReprodução

Publicado 07/06/2024 15:49

Rio - Thiago Nigro utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (7), para se declarar para Maíra Cardi. Em seu Instagram, o empresário compartilhou fotos de um ensaio fotográfico do casal e não poupou palavras para ressaltar seu amor pela coach. Os dois se casaram em 2023.

fotogaleria

"Há quem fala mal, mas ninguém faz igual. Há quem critique, mas não faz nem metade. Há quem duvide, mas não há quem não reconheça. Há quem não a entende, mas a julga pelos seus próprios defeitos. Ela não é perfeita, mas é filha de Deus. Ela não sabe tudo, mas não tem o que não aprenda. Ela usa as coisas. Mas ama as pessoas. Você é minha parceira de jornada - e que jornada. Será que há alguém que vive o que vivemos? Você é a melhor esposa do mundo. Você é a melhor mãe do mundo. Te amo, meu amor", escreveu em um trecho da legenda.

Maíra, por sua vez, ficou surpresa com a homenagem e fez questão de retribuir o carinho. "Uau, meu Deus. Que surpresa no meio de uma sexta feira qualquer! Meu amor que texto lindo! Você é apaixonante, que feliz de ter encontrado você na minha vida! Valeu a pena passar por tudo que passei se o prêmio da vitória era viver o que tenho vivido ao seu lado! Te amo tudo. Você me surpreende a cada dia mais e mais e não tenho mais o que dizer depois do seu texto lindo, tudo que eu diga será pequeno demais", afirmou.

Confira: