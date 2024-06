Clara Maia agradece pela vida dos filhos após salvar um dos gêmeos de engasgo - Reprodução / Instagram

Publicado 07/06/2024





"Hoje eu só quero agradecer pela sua vida meu filho! Pela sua vida e do seu irmão. Eu vi você sem ar, roxinho, lutando pra respirar e nunca vou conseguir esquecer essa cena, mas Deus é grandioso demais e capacita a gente pra cuidar e proteger. Obrigada Deus! Gratidão infinita por ter conseguido junto com André salvar nosso filho!", escreveu a criadora de conteúdo na legenda da publicação.



Rio - Após salvar um dos recém-nascidos de engasgo com 'manobra de Heimlich', a influenciadora digital Clara Maia relatou nas redes sociais, nesta quinta-feira (6), o alívio de ter os filhos em segurança e com saúde depois do susto.

"Passamos pelo maior pesadelo hoje à tarde, José se engasgou com leite depois de uma hora da mamada, mas graças a Deus consegui ter o sangue frio pra fazer o que precisava ser feito, mesmo com o caos instaurado, cachorro e desespero!", relatou. Ela explicou que após 3 minutos realizando o procedimento, o neném desengasgou e ficou tudo bem.



Clara e André se conheceram em 2016, quando participaram da primeira temporada do "De Férias com o Ex Brasil", da MTV. Dentro do reality, os dois viveram um affair conturbado, no entanto, em 2020 se casaram. O casal é pai dos gêmeos João e José, de quase dois meses.