Mirella Santos, Gabriel Faria e a filha Luna GabriellaReprodução / Redes sociais

Publicado 07/06/2024 21:51

Rio - Luna Gabriella, a primeira filha de Mirella Santos, do trio "MC Loma e as Gêmeas Lacração", completou quatro meses de vida nesta sexta-feira (07) e ganhou aniversário com tema de colmeia, com direito à aniversariante fantasiada de abelha e balões pretos e amarelos.

"Obrigado Jesus por mais essa data da nossa princesa #4", celebrou o pai surfista Gabriel Farias, também conhecido como Zinho. Desde o nascimento, as publicações da mãe influenciadora são em sua maioria registros de momentos com a filha, que inclusive tem o perfil próprio no Instagram.

Luna Gabriella e os pais Gabriel Faria e Mirella Santos Reprodução / Redes sociais

"Parabéns abelhinha de titia, já já tu vai começar a introdução, o sonho da tua mãe que tu ame a comida dela mais do que a comida do resto do mundo", desejou a cantora Mariely Santos, tia e gêmea de Mirella. MC Loma, que deu a luz em 2022, também comemorou: "Parabéns titiaaaa".

Há pouco tempo, Mirella Santos desabafou sobre a gestação: "Desde que eu tive a Luninha, eu perdi minha autoestima, a vontade de arrumar o cabelo, de treinar e de cuidar do meu rosto. Gostava de me erguer para me sentir bem, mas eu me coloquei em segundo plano. Não sentia nem vontade de gravar, ainda não sinto, mas estou tentando me sentir bem". Desde então, ela vem reservando um tempo para si mesma.