Whindersson Nunes - Reprodução

Whindersson NunesReprodução

Publicado 07/06/2024 20:12

Rio - O influenciador Whindersson Nunes tem retorno aos ringues confirmado para o dia 15 de novembro, no AT&T Stadium, nos Estados Unidos, contra o indiano Neeraj Goyat, no formato de seis rounds de três minutos cada.

O evento, que tem como card principal a luta de Mike Tyson e Jake Paul, é patrocinado pela Netflix, e terá exibição na plataforma em português. Originalmente definido para julho, a luta foi remarcada por orientações médicas ao lutador americano apelidado de "Iron Mike". Outros embates serão divulgados nos próximos meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jake Paul (@jakepaul)

O comediante do Piaui, praticante do boxe, tem recebido apoio de nomes de peso como Esquiva Falcão, o primeiro boxeador brasileiro a conquistar a medalha de prata em uma olimpíada, nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Histórico de Whindersson Nunes

Confira, abaixo, o histórico do comediante, que ingressou no esporte durante a pandemia.

1ª luta: Contra Acelino "Popó" Freitas (ex-campeão mundial) em dezembro de 2021. Resultado: Empate em 8 rounds.

2ª luta: Contra Jorge "A Azeitona" Silva em janeiro de 2022. Resultado: Vitória por nocaute no 1º round.

3ª luta: Contra José Aldo (ex-campeão do UFC) em junho de 2022. Resultado: Derrota por decisão unânime.

4ª luta: Contra My Mate Nate em julho de 2023. Resultado: Vitória por decisão dividida.

5ª luta: Contra John Ryder em dezembro de 2023. Resultado: Derrota por TKO no 4º round.

6ª luta: Contra Neeraj Goyat em novembro de 2024 (agendada).