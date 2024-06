Paula Fernandes posta cliques sensuais e reflete sobre liberdade - Reprodução

Paula Fernandes posta cliques sensuais e reflete sobre liberdadeReprodução

Publicado 07/06/2024 17:01

Rio - Paula Fernandes compartilhou, nesta sexta-feira (7), uma série de cliques de um ensaio sensual que realizou em uma fazenda. Em seu Instagram, a cantora refletiu sobre sua liberdade e aproveitou para explicar o motivo de nunca ter feito fotos "mais ousadas" ao longo de sua carreira.

fotogaleria

"Ao longo de toda minha carreira, sempre recebi propostas para fazer fotos mais ousadas. Sempre achei que minha arte era somente a música. Minha voz era a referência. Não queria que nada pudesse confundir a associação das pessoas a minha figura pública", afirmou.

Paula, então, fala sobre o que a motivou realizar o ensaio. "Hoje, depois de conquistar todos os meus sonhos, ter ganho 2x Grammys (além de várias indicações), de ter colocado mais de 20 músicas em novelas, ter tocado e feito dueto com os maiores artistas do Brasil e do mundo, sinto que essa etapa eu conclui. Sinto que conquistei o espaço que desejava, sem me expor, como eram as propostas que recebia", disse.

"Ao mesmo tempo, me sinto muito mais madura, mais independente e mais segura. Esse ensaio nasceu do meu desejo de poder ter uma lembrança de uma mulher que se empoderou, conseguiu lugar de destaque em um segmento que era dominado por homens e de ter alcançado muitos dos meus sonhos e desejos", ressaltou.

Em seguida, ela complementou: "Então, conclui que era hora de fazer esse registro, sem a questão de ter uma marca ou um patrocinador que me direcionasse (transformando isso em um pacote comercial) ou mesmo associar com qualquer outra coisa, para que não ficasse solto ou apelativo. Aqui é uma mulher mais madura, que deseja dividir esse registro com todos que sempre a apoiaram e curtiram sua música. Como se eu estivesse dividindo sem a expectativa de ter algo em troca".

A cantora ainda explicou o cenário escolhido. "Escolhi o ambiente da fazenda, pois foi nesse mundo que cresci, que foi sempre parte da minha inspiração nas composições que eu fiz, e tenho nesse cenário, alguns elementos que sempre fizeram parte da minha vida, começando pelos cavalos, passando pelos instrumentos, e finalizando com looks que se tornaram referencia de Paula Fernandes", contou.

Nos comentários, famosos e anônimos fizeram questão de enaltecer a artista. "Respeitosamente linda, talentosa e tudo com bom gosto. Sigo parabenizando você", disse Eri Johnson. Mari Fernandez reagiu com emojis apaixonados. "Maravilhosa", declarou uma fã. "Linda! E o mais importante, dona de si. É que seja assim sempre", pontuou uma seguidora.

Confira: