Tom Bower, ator de 'Duro de Matar 2', morre aos 86 anos - Reprodução de vídeo

Tom Bower, ator de 'Duro de Matar 2', morre aos 86 anosReprodução de vídeo

Publicado 07/06/2024 10:11 | Atualizado 07/06/2024 10:16

Rio - O ator norte-americano Tom Bower, conhecido por seus papéis nos filmes "Duro de Matar 2" (1990) e "Nixon" (1995), morreu aos 86 anos no dia 30 de maio, de acordo com comunicado da família do artista ao site The Hollywood Reporter, nesta quinta-feira (6). Ele foi a óbito enquanto dormia na casa onde morava, em Los Angeles, Estados Unidos.



Seu trabalho mais recente foi em 2023, na série de "Lucky Hank". Ele também atuou em "Senior Love Triangle" (2019), "El Camino: A Breaking Bad Movie" (2019), "Two Ways Home" (2019), "Fully Realized Humans" (2020) e "Raymond & Ray" (2022).

O artista ficou conhecido nos Estados Unidos com a série "Os Waltons", que foi ao ar no decorrer dos anos 1970. Na época, ele era roteirista e faria apenas uma participação em um dos episódios, no entanto, o personagem dele se tornou fixo no elenco.



Tom era viúvo após perder a mulher em agosto do ano passado. Ele deixou dois filhos e quatro netos.