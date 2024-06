Carro milionário! Xamã passeia com Lamborghini avaliada em R$ 4 milhões na Barra da Tijuca

Rio - Xamã chamou a atenção ao ostentar seu carro na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (7). O rapper e ator é dono de uma Lamborghini Urus vermelha, avaliada em R$ 4 milhões.

No local, Xamã deu carona à cantora Duquesa. Enquanto ela não chegava, o rapper aproveitou para mexer no celular e gravar a artista se aproximando.

Além de Xamã, outros famosos também ostentam o carrão, como é o caso de Kim Kardashian, Justin Bieber, Anitta, MC Ryan SP, Deolane Bezerra e Gusttavo Lima.

No ar em "Renascer", novela da TV Globo, Xamã conquistou o coração do público com o personagem Damião. Na trama, ele é contratado para matar José Inocêncio (Marcos Palmeira) na segunda fase da produção. Sujeito misterioso, Damião acaba desistindo de matar o fazendeiro de cacau e acaba virando um de seus funcionários. O personagem se apaixona por Ritinha (Mell Muzzillo), mas perde o rumo de casa quando Eliana (Sophie Charlote) chega à fazenda.

