Rebecca mostra rotina das favelas em novo clipe - Divulgação

Rebecca mostra rotina das favelas em novo clipeDivulgação

Publicado 07/06/2024 21:53 | Atualizado 07/06/2024 22:01

Rio - Rebecca lançou, nesta sexta-feira (7), o clipe de "Peça Nova", o primeiro single de seu novo álbum. Na produção, a cantora mostra um pouco da rotina das favelas, relatando o dia a dia dos moradores. Para o DIA, a artista falou sobre a ideia do projeto.

fotogaleria

"Eu cresci em uma favela diferente da que gravamos, mas vivo do funk que também nasceu nas comunidades do Rio. Tudo o que eu tenho feito é destacar a importância da nossa cultura, valorizar o que temos de melhor e mostrar como nós somos grandes em tudo o que produzimos", disse.

Na produção, Rebecca surge próximo a algumas pessoas armadas e afirmou ter incluído essas cenas no projeto através de uma abordagem sensível. A cantora explicou o cuidado que teve para humanizar os personagens e retratar como as cenas acontecem rotineiramente.

Rebecca ainda ressaltou a importância de não definir as comunidades como um lugar marginalizado, desvalorizado ou violento. "O boca a boca é perigoso, as pessoas falam sobre um território sem ao menos terem convivido dentro de uma favela. O crime existe, sim, mas não é só isso", afirmou.

"Quero desconstruir essa imagem negativa que depositaram sobre nós e principalmente sobre o lugar onde vivemos. Acho que a arte é um recurso muito acessível e eficaz para executarmos a nossa ideia com essa finalidade. A mudança dessa imagem está ao alcance das minhas mãos e por isso eu pretendo ampliar a visão do público a respeito do meu lugar de origem através desse novo projeto", pontuou.