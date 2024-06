Luana Piovani parabeniza Festival WeHoo pelo cancelamento do show do rapper Oruam - Reprodução / Instagram

Luana Piovani parabeniza Festival WeHoo pelo cancelamento do show do rapper OruamReprodução / Instagram

Publicado 07/06/2024 09:23 | Atualizado 07/06/2024 09:25

Rio - A atriz Luana Piovani utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (6), para parabenizar o Festival WeHoo pelo cancelamento do show do rapper Oruam, devido seu posicionamento em relação a PEC da privatização das praias brasileiras "Parabéns, Wehoo Festival! E contem comigo", declarou Piovani nos stories do Instagram, ao compartilhar a nota oficial do evento que dizia que a decisão foi tomada por causa dos "posicionamentos e declarações do artista".