Festival cancela participação de Oruam e rapper se revoltaReprodução

Publicado 06/06/2024 18:49

Rio - Oruam se revoltou nas redes sociais, nesta quinta-feira (6), após o Festival WeHoo cancelar sua participação. Em um comunicado, o evento afirmou afirmou que a decisão foi tomada por causa dos "posicionamentos e declarações do artista". O cantor saiu em defesa de Neymar na briga com Luana Piovani sobre a polêmica da privatização das praias

Em seu story do Instagram, Oruam não poupou palavras para criticar o festival. "Acordei put*. Está saindo nas páginas de fofoca aí que um festival de merd* aí, não sei nem o nome dessa porr*, cancelou minha apresentação. Eu cantei foi no Lollapalooza, cara. Vou cantar no Rock in Rio, com todo respeito", afirmou.

"Eles estão alegando que eu defendi o Neymar na privatização da praia. Primeiro, sou fã do Neymar desde quando eu era novinho, eu defendo o Neymar mesmo. Defendi ele a respeito da mulher [Luana Piovani] falando dos filhos dele, eu nem sabia 'bagulho' de praia. Eu não entendo nada, nunca que eu vou ser a favor de privatização de praia. Mas aí, seu festival de merd*, agora vocês vão ter que cancelar a notificação porque eu vou botar meus fãs para xingar vocês todos, seus filhos da put*", disse.

Em seguida, Oruam pediu para que os fãs denunciassem a conta do festival. "Mano, vocês mexeram com a pessoa errada. Eu sou fã do Neymar, defendi como fã. Aquela mulher lá faz fofoca de todo mundo, eu vi falando do Neymar, falei: 'Ih, parceiro. Neymar, não. Está achando o que?'. Pode 'cavar' para mim, vai cancelar festival de merd* aí, vai cancelar meus shows, mas isso aí não vai fazer nós, não, nós somos brabos. Nós viemos do nada, olha quem eu sou. Aí, meus fãs malucos, denunciem eles lá [página do festival] para cair o Instagram deles", pediu.

No X, antigo Twitter, Neymar se pronunciou sobre o assunto. "Meu mano, Oruam, está contratado pro show que vou fazer. Estamos juntos", escreveu aos risos.

Confira:

Meu mano @mauro_davi6 tá contratado pro show que vou fazer tmj — Neymar Jr (@neymarjr) June 6, 2024 Comunicado do festival

Em nota publicada nesta quinta-feira (6), no Instagram, o Festival WeHoo revelou que decidiram cancelar a participação de Oruam "após uma cuidadosa reavaliação". Confira o comunicado na íntegra:

"O WeHoo Festival gostaria de informar que, após uma cuidadosa reavaliação, decidiu cancelar a participação do artista Oruam. Concluímos que esta decisão reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos.

Agradecemos o feedback e a compreensão do público, e reafirmamos nossa missão de realizar um festival que represente o público através do nosso grito: diversidade, inclusão e respeito. Vamos juntos fazer deste evento um espaço seguro, divertido e acolhedor para todos", disse.