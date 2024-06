Tadeu Schmidt brinca com escolha de chapéu e camisa vermelha: Parecendo o Freddy Krueger - Reprodução / Instagram

Publicado 06/06/2024 10:48 | Atualizado 06/06/2024 11:09

Rio - O Apresentador Tadeu Schmidt brincou com a escolha que fez no visual, nesta quarta-feira (4), durante a viagem com a família para a Dinamarca, país nórdico, e divertiu os internautas. De férias do comando do "Big Brother Brasil", da TV Globo, ele também deixou a barba crescer e surpreendeu os seguidores.



"Primeira parada da viagem: Dinamarca!!! Foi o lugar que a Laura escolheu pra celebrar o aniversário dela, no fim da semana!", anunciou o destino. "Mandarei novos vídeos… Nas próximas vezes, sem esse vento que não dava pra ouvir nada... E com uma combinação melhor de roupa e chapéu", brincou o apresentador, se comparando com "Freddy Krueger", personagem do filme de terror "A Hora do Pesadelo".