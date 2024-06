Baby do Brasil e Ronaldo Fenômeno - Reprodução / Instagram

Publicado 06/06/2024 18:53

Rio - Baby do Brasil e Ronaldo Fenômeno deram um rolé! A cantora teve um encontro fortuito com o ex-jogador em um restaurante de Ribeirão Preto, em São Paulo, na quinta-feira (6). Eles "rasgaram muita seda" um para o outro e publicaram registro nas redes.

Ela está na cidade para se apresentar no Festival João Rock: "Sentei sozinha na mesa do restaurante e convidei o Espírito Santo para estar comigo, e pedi que Ele cuidasse de mim. Passaram se alguns minutos e eis que chega na minha mesa esse querido! Ronaldo Fenômeno!", contou.

A integrante dos Novos Baianos se surpreendeu com o fato do campeão ser fã do trabalho dela: "Rasgamos muita seda um pro outro e imediatamente juntamos as mesas com uma turma muito querida dele, e dali fomos pra mais um outro lugar, onde amanhecemos o dia em alegria e fizemos planos para um futuro próximo!".

"Que delicia minha gente é deixar Deus governar a nossa vida! Ele nos proporciona coisas novas e coisas “grandes e ocultas“ que não conhecíamos!", disse a baiana, que afirmou também gostar e admirar da trajetória do carioca.