Sandy mostra fotos de viagem a Los AngelesReprodução do Instagram

Publicado 06/06/2024 10:52

Rio - Sandy, de 41 anos, dividiu com os fãs a experiência de viajar sozinha para o exterior pela segunda vez. Após a Dinamarca, o destino escolhido pela cantora foi Los Angeles, na Califórnia. A mamãe de Theo, de nove anos, fruto do antigo relacionamento com Lucas Lima, mostrou alguns registros do passeio, disse que enfrentou algumas situações inesperadas e revelou que assistiu ao show da cantora Sarah McLachlan.

"Acabei de voltar da minha segunda viagem solo. Não vou fazer textão, porque não precisa; porque já entendi que isso agora já é parte da minha vida. Vou ter que fazer com alguma frequência, já que se tornou algo precioso pra mim. Dessa vez, escolhi Los Angeles só porque eu queria ver o show da minha ídola de adolescência, Sarah McLachlan. E como valeu a pena! (Foi meu terceiro show dela e admiro cada vez mais.) Eu ainda pude curtir momentos deliciosos com pessoas incríveis que tenho por lá", afirmou.

A filha de Xororó também contou aos seguidores que enfrentou alguns perrengues durante a viagem. "Teve perrengue, teve extravio de mala, voos cancelados, pouco sono, comida boa, ótimos encontros, teve dia de fazer quase nada… e tudo acontece exatamente como tem que acontecer. E aqui tô eu com mais vivências lindas pra me construir, me constituir, me ensinar sobre mim e sobre o que é a vida. Bora lá, vida linda!", completou a artista.

Vários famosos reagiram à publicação de Sandy. "Brilha e voa!", comentou Lucas Lima, ex-marido da cantora. "Que lugar mágico pra assistir a um show que tem significado especial!", disse Marcos Mion. "Que Delícia! Amo viajar solo também", afirmou Rafa Brites.