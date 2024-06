Mani Rego e Davi Britto se evitam no São João da Thay - Nara Boechat/ Agência O Dia

Mani Rego e Davi Britto se evitam no São João da ThayNara Boechat/ Agência O Dia

Publicado 06/06/2024 22:57 | Atualizado 06/06/2024 23:10

São Luís - Mani Rego e Davi Britto se evitaram, nesta quinta-feira (6), durante o "São João da Thay". A vendedora chegou ao jantar de boas-vindas, que aconteceu no Convento da Mercês, em São Luís do Maranhão, no momento em que o baiano falava com a imprensa, mas não se cumprimentaram.

fotogaleria

Ao ser questionado sobre seu encontro com Mani, Davi se esquivou do assunto: "Tranquilo. Tudo certo. Normal". Já Mani, que compareceu à prémiere de "Divertidamente 2" mais cedo, afirmou que não gostaria de falar sobre o assunto.

O baiano chegou ao evento na tarde de hoje, mas não participou da pré-estreia do filme. Mani, por sua vez, está aproveitando o "São João" desde segunda-feira (3) e foi para os Lençóis Maranhenses com outros ex-BBBs que disputaram o prêmio com Davi.

Davi Brito e Mani Rego terminaram o relacionamento assim que o baiano saiu do "BBB 24", da TV Globo. Durante participação no "Altas Horas", o campeão do reality falou sobre o fim do namoro. "Eu briguei, fui atrás, corri atrás. Liguei, ela não me atendeu. Chamei para conversar, ela não quis", afirmou. "Mas quem quis acabar com tudo não fui eu, foi ela mesma", revelou.

Confira:

Mani Rego e Davi Britto se evitam no 'São João da Thay'.

Crédito: Nara Boechat/ Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/CRIsvWgfhu — Jornal O Dia (@jornalodia) June 7, 2024

* A repórter viajou a convite da organização do evento.