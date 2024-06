Enzo Rabelo lança primeiro single de novo DVD - Luiz Santos / Divulgação

Publicado 06/06/2024 14:44

Rio - Enzo Rabelo está radiante com o lançamento do primeiro single de seu novo DVD, intitulado "Versões". Filho de Bruno, dupla de Marrone, o cantor comenta que a música "Astronauta" é uma de suas favoritas do projeto, que conta com mais seis faixas inéditas, e avalia a fase profissional atual.

"Acredito que esse projeto vai ser um divisor na minha carreira. O DVD "Versões" foi gravado em Uberlândia, na minha cidade onde tudo começou, onde gravei meu primeiro projeto, quis retornar para registrar o que eu acredito ser a minha melhor versão. Decidi lançar o trabalho com um single, "Astronauta", é uma das minhas preferidas", assume o artista, em entrevista ao DIA.

"Mas ainda tem uma para vir que acho ainda mais sucesso, tem algumas surpresas nestas setes músicas que escolhi, uma participação e também uma releitura de uma banda pop que fez sucesso nos anos 2010. Estou ansioso para mostrar este meu novo momento com todo mundo", completa Enzo.

Atualmente, o artista acumula mais de um bilhão de visualizações em seu canal de vídeo no YouTube. A música mais conhecida da carreira dele é"Tijolinho por tijolinho", com participação do cantor Zé Felipe, com mais de 426 milhões de visualizações na plataforma. Seu primeiro DVD foi gravado, em 2020, em Uberlândia e conta com a sequência de hits como "Perfeitinha", "Calma", "It Malia", "Contratado da Marvel" e outros que já havia lançado anteriormente só que em uma nova mixagem o DVD "Enzo Rabelo - Ao vivo".